James Wood: Technofreunde unter Volldampf

Wetzlar Von Fern waren nur die wummernden Bässe zu hören, aus der Nähe war es im Grunde nicht viel anders. Auf dem Festplatz Finsterloh haben die überwiegend jungen Freunde elektronischer Musik am Samstag beim James Wood Festival alles bekommen, was ihnen Spaß macht: Satte Bässe, Musik von bekannten Künstlern der Szene, Disconebel, kreatives Essen aus Foodtrucks und einen Erwachsenenspielplatz. Das sommerliche Wetter heizte die Stimmung zusätzlich an. Wem das noch nicht reichte, der feierte bei der After-Show-Party in der Technodisco weiter. (pre/Foto: Reeber)