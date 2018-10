Jugendring fährt zur Spielemesse in Essen

Aktion Teilnehmer können Spiele ausgiebig testen

Wetzlar/Dillenburg Die Bezirksjugendringe Wetzlar Land und Dill bieten in diesem Jahr am Samstag, den 27. Oktober, wieder eine Fahrt zur Spielemesse in Essen an.

Copyright © mittelhessen.de 2018