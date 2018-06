Jugendstrafe für Teenie-Einbrecher

GERICHT Nach Einbruch in die Lahntalschule führten gestohlene iPads zu den Tätern

Wetzlar/Lahnau In der Grundschule Waldgirmes war alles so glatt gelaufen. Also nahmen sich drei Teenager ein größeres Ziel vor – und brachen in die Lahntalschule in Atzbach ein. Ausgerechnet ihr Diebesgut – 28 iPads – wurde ihnen zum Verhängnis.

