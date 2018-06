KULTURSTATION

Kabarett: „Rent a Gay“

Wetzlar In der Wetzlarer Kulturstation (Lahnstraße 9) gibt es heute (Freitag, 22. Juni) am Vorabend des Christopher-Street-Day Mittelhessen ein Kabarettprogramm rund um die gleichgeschlechtliche Liebe. „Rent a Gay – Anders für Alle“ lautet der Titel. Los geht es mit Timo Becker alias „Malte Anders“ (Regie: Maja Wolffum) um 20 Uhr. Einsamkeit war gestern: Längst teilen wir die intimsten Bedürfnisse in sozialen Netzwerken. „Malte Anders“ weiß: Der schwule Mann ist das Elektrofahrzeug unter den Freunden – und die Zentralheizung für ihr Liebesleben. Ob Raumfahrt, Klimawandel oder Ehekrise: das kabarettistische Austauschprogramm „Rent a Gay“ will die Probleme der Gesellschaft durch homosexuelles Potenzial lösen: „Jetzt heißt es kapieren und kopieren – mit Fokus auf den Weltfrieden!“

