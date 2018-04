Wahl

Kandidat Schmittdielunterwegs

Greifenstein Am 27. Mai wird in Greifenstein ein neuer Bürgermeister gewählt. Bürgermeisterkandidat Marc Schmittdiel stellt sich in allen Ortsteilen Greifensteins persönlich vor und präsentiert sein Konzept, seine Visionen und Ziele. Die Termine: Samstag, 14. April, 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Arborn, Sonntag, 15. April, 17.30 Uhr, DGH Odersberg, Freitag, 20. April, 19 Uhr Landhaus „Hui Wäller“ Beilstein, Dienstag, 24. April, 19 Uhr DGH Rodenroth, Donnerstag, 26. April, 19 Uhr DGH Nenderoth, Sonntag, 29. April, 17.30 Uhr DGH Rodenberg.

