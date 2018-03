Karten für Pippi Langstrumpf gewinnen

WEtzlar Das stärkste Mädchen der Welt kommt nach Wetzlar: Das Kimugi-Theater Gießen zeigt am Sonntag, 18. März, das Stück „Pippi Langstrumpf auf den sieben Meeren“. Das Piratenabenteuer beginnt um 15 Uhr im Bürgerhaus in Büblingshausen. Und darum geht es in dem Stück für Kinder: Pippi erhält eine Flaschenpost von ihrem Papa, in der steht, dass er von Seeräubern gefangen und verschleppt wurde. Für Pippi ist sofort klar, dass sie ihn befreien muss. Tommy und Annika sind natürlich mit von der Partie. Als sie herausgefunden haben, wo sich Kapitän Langstrumpf aufhält, geht es sofort los nach Taka-Tuka. Zehn Schauspieler, bunte Kostüme und Kulissen versprechen 70 Minuten Theatervergnügen. Einlass ist 45 Minuten vor Beginn. Diese Zeitung verlost fünf mal zwei Karten für die Vorstellung in Wetzlar:

