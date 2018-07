Karneval

Kartenvorverkauf startet

Fastnacht Krofdorf-Gleiberger Narren legen los

Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg Die Krofdorf-Gleiberger Fastnachtsfreunde (KFF) stehen in den Startlöchern. Der Kartenvorverkauf für die Sitzungen findet am Sonntag, 14. Januar, von 15 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Krofdorf statt. Die Halle öffnet ab 9 Uhr.

