DLRG

Kartoffelpuffer backen

DLRG Mit Spielen am Waldsportplatz in Nauborn

Wetzlar-Nauborn Am Mittwoch, 3. Oktober, bieten die Wetzlarer Rettungsschwimmer von 11 bis etwa 16 Uhr ein Kartoffelpufferbacken am offenen Feuer auf dem Waldsportplatz in Nauborn an.

Copyright © mittelhessen.de 2018