Kein Sonderzug zur Eintracht am Freitag

Verkehr Fahrgastbeirat spricht mit dem RMV

Wetzlar/Dillenburg Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) wird zu Heimspielen der Frankfurter Eintracht am Freitagabend auch künftig keinen Sonderzug aus Mittelhessen einsetzen. Das geht aus einer Anfrage des Fahrgastbeirats an den RMV hervor. Dort war der Transport der Fußballfans aus der Region zu den Bundesligaspielen in der Vergangenheit Thema gewesen. Offenbar läuft die gemeinsame Fahrt von Fans und anderen Fahrgästen nach Frankfurt nicht ganz konfliktfrei.

Copyright © mittelhessen.de 2018