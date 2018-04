Keiner ist zu klein, um Helfer zu sein

PROJEKT Rotes Kreuz Wetzlar macht Schule: Schüler in Erster Hilfe geschult und zum Juniorhelfer ausgebildet

Wetzlar-Naunheim „Keiner ist zu klein, um Helfer zu sein!“ So lautet der Titel eines neuen Projekts des Roten Kreuzes Wetzlar in Zusammenarbeit mit der Grundschule Naunheim. Dabei wurden alle 150 Schüler in Erster Hilfe geschult und zum Juniorhelfer ausgebildet.

