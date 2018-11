Lesung

Keltenkind kommt nach Waldgirmes

Lahnau-Waldgirmes In der Geschäftsstelle des Fördervereins Römisches Forum (Georg-Ohm-Str. 2) in Waldgirmes stellt Steffen Ziegler am Freitag, 30. November, von 19 bis 21 Uhr seinen Roman „Keltenkind“ vor.

