Von Tobias Hanraths

Kfz-Mechatroniker benötigen den Diagnoseblick

Ausbildung Die Jobaussichten für die Multitalente in Sachen Auto und Motorrad sind gut

München/Bonn Kfz-Mechatroniker sind Multitalente in Sachen Auto und Motorrad, in Werkstätten, bei Händlern und in Fabriken. Dafür braucht es viel Sorgfalt, Geschick, Fachwissen - und mehr als nur ein bisschen Mathematik.

Copyright © mittelhessen.de 2018