Kinder und Erzieher ächzen unter der Hitze

Wetter 30 Grad und mehr in der Kita / Stadt Wetzlar schaltet einen Sicherheitsingenieur ein

Wetzlar Die Hitze macht Kindern und Erziehern in einigen Wetzlarer Kitas schwer zu schaffen. Mit Innenraumtemperaturen von 30 Grad und mehr schon am Morgen ist das „Kinderland“ in Nauborn besonders betroffen. Die Stadt schaltet nun einen Sicherheitsingenieur ein.

