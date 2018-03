WETZLAR-STEINDORF Zu ihrer Jahreshauptversammlung lädt die NABU-Gruppe Steindorf alle Mitglieder für Samstag, 13. Februar, 19 Uhr, in den kleinen Saal des Bürgerhauses Steindorf ein. Es stehen Vorstandsneuwahlen an. Im Anschluss an den offiziellen (...)