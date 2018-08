Polizei

Kleinkind stürzt aus Fenster

WETZLAR Riesenglück hatte ein Kleinkind, das am Donnerstagnachmittag in Wetzlar aus einem Fenster neun Meter in die Tiefe gestürzt ist: Es bestehe Grund zur Hoffnung, dass das Kind noch an diesem Wochenende die Klinik wieder verlassen kann, teilte die Polizei am Freitag mit.

