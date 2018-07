Kontakt seit 45 Jahren

Gießen/Wetzlar Würzburg war Ziel der Mehrtagesfahrt der KLasse 13 a des Abiturjahrgangs 1973 der Friedrich-Feld-Schule in Gießen. Seit 45 Jahren werden die Kontakte bei jährlich zwei Klassentreffen und Mehrtagesfahrten gepflegt. „Das wir uns schon so lange regelmäßig treffen, ist in der heimischen Region eine Rarität“, so Klassenlehrer Günter Koppe. Vor der Kulisse der Stadt Würzburg haben sich die ehemaligen 13aler – teilweise mit Anhang - auf der Festung Marienberg zum Erinnerungsfoto gruppiert.

