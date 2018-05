Kräutermarkt

Kräutermarkt im Kurpark

Freizeit Vielfältiges Programm an Pfingsten

Braunfels Am Sonntag, 20. Mai, verwandelt sich der Kurpark in Braunfels von 10 bis 18 Uhr in einen großen Kräutermarkt.

Copyright © mittelhessen.de 2018