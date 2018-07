Führung

Kräuterpfad entdecken

Tourismus Rundgang durch die Braunfelser Altstadt

Braunfels Am Samstag, 14. Juli, bietet die Tourist-Information in Braunfels zwei Führungen an. Los geht es um 14 Uhr mit einer öffentlichen Stadtführung durch die Braunfelser Altstadt.

