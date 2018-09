Kratzer im Mercedes-Lack

Wetzlar Ein Unbekannter hat den Lack eines silberfarbenen Mercedes zerkratzt, der auf einem Parkplatz in der Braunfelser Straße stand. Rund 1000 Euro wird die Reparatur des Schadens kosten. Wie die Polizei berichtet, wurde mit einem spitzen Gegenstand die vordere und hintere Tür an der Fahrerseite zerkratzt. Das Ganze ereignete sich am vergangenen Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr.

