INTEGRATION

Kurs für Lotsen im Oktober

WETZLAR Der Koordinator der Malteser, Mohamad Osman, bietet in Wetzlar, Christian-Kremp-Straße 17, am 23. und am 30. Oktober jeweils von 18 bis 21.30 Uhr einen Kurs zur Ausbildung zu Integrationslotsen für Flüchtlinge an. Neben Unterstützung bei Behördenproblemen oder Arztbesuchen der Geflüchteten ist der Integrationslotse auch Ratgeber und oft eine Art Pate für die Kinder.

