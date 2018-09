Landrat plant Nachtrag

Finanzen Rückgang bei Kreisumlage prognostiziert

Wetzlar/Dillenburg Der Kreistag wird voraussichtlich im Februar einen Nachtragshaushalt für 2019 vorgelegt bekommen. Das kündigte Landrat Wolfgang Schuster (SPD) in der Kreistagssitzung am Freitag an.

