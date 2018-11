Kochen

Lebensmittel verwerten statt wegwerfen

Essen Vereine kochen gegen Verschwendung

Wetzlar Der Verein Foodsharing Wetzlar und der Verein Junge Arbeit laden an drei Abenden zum „Kochen gegen die Lebensmittelverschwendung“ im Café Mundart in Wetzlar, Weißadlergasse 1, an. Der erste Termin ist am Dienstag, 13. November, von 19 bis 21.30 Uhr. Es werden Gerichte mit Äpfeln aus der Region gemeinsam gekocht und gegessen.

