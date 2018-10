Leidenschaftlich, jung und anders

KONZERT Vladimir Korneev in Wetzlar

Wetzlar In Berlin spielt er vor ausverkauften Häusern: Vladimir Korneev, der längst oben angekommen ist, zog, obwohl er bereits 2016 zu Gast war, in Wetzlar nur ein ausgewähltes Publikum an.

Copyright © mittelhessen.de 2018