AKTION

Leidet das Kind an Zwängen?

TELEFONAKTION Facharzt beantwortet Fragen

Dillenburg Leidet mein Kind an Zwangserkrankungen? Was kann ich tun, um meinem Kind zu helfen? Solche und ähnliche Fragen beantwortet Norman Faßbender, Oberarzt an der Vitos Klinik Rehberg, am direkten Draht zum Mediziner.

