Live-Musik

Leise Töne mit der Gitarre

KONZERT Michael Diehl spielt im Schlosskeller

Asslar-Werdorf Michael Diehl (Foto), der als Gitarrist des Jazz-Pop-Duos „2 in Joy“ bekannt geworden ist, gastiert am Sonntag, 22. April, in Werdorf.

