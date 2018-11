Polizei

Leiter hilft Einbrechern

Wetzlar Am Donnerstag zwischen 19.15 Uhr und 22.25 Uhr sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Teutonenweg eingestiegen. Dazu griffen sie sich aus dem Garten eine Leiter, lehnten sie an das Terrassengeländer im ersten Stock und kletterten hinauf. Von dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie sämtliche Schränke. Ob sie Wertsachen mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

