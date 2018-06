Ausflug

Leitz-Rentner fahren zum See

Wetzlar Die Leitz-Leica Rentnervereinigung veranstaltet am Mittwoch, 6. Juni, eine Tagesfahrt zum Edersee und nach Bad Wildungen. Abfahrt ist um 8 Uhr bei Firma Gimmler sowie um 8.15 Uhr in der Wetzbachstraße, beides in Wetzlar.

