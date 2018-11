Ausstellung

Lichterfest zum Auftakt

Hüttenberg Die evangelische Chrischona-Gemeinde in Hüttenberg lädt zu einer Buch- und Kalenderwoche ein. Diese startet am Dienstag, 27. November, um 18 Uhr mit einem Lichterfest und Live-Musik mit dem Chor „Sing & Swing“ aus Biebertal. Zur offiziellen Eröffnung der Ausstellung gibt es Glühwein, Punsch und Snacks. Geöffnet ist die Ausstellung am Dienstag ab 18 Uhr, am Mittwoch und Donnerstag von 15.30 bis 19 Uhr und am Freitag von 15.30 bis 21 Uhr.

