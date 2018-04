Von Lothar Rühl

Locker bleiben auf dem Motorrad

Kirche CVJM organisiert Sicherheitstraining der Fahrsaison / Bikergottesdienst in Büblingshausen

Wetzlar/Haiger Rund 25 Motorräder haben vor der Gnadenkirche in Büblingshausen gestanden. Es ist Bikergottesdienst. Zum zehnten Mal konnte Pfarrer Christian Silbernagel Motorradfahrer in der evangelischen Kirche in Büblingshausen begrüßen.

