Frauenstühstück

Loslassen leicht gemacht

FRAUENFRÜHSTÜCK Treffen am 13. September

Wetzlar Um das Thema „loslassen leicht gemacht“ geht es beim Frauenfrühstück am Donnerstag, 13. September, ab 9.30 Uhr in der Kreuzkirche in Wetzlar, Stoppelberger Hohl 42. Referentin Claudia Schmidt aus Waldgirmes ist Vorstandsreferentin International bei ERF Medien und als Prädikantin in ihrer Kirchengemeinde aktiv.

Copyright © mittelhessen.de 2018