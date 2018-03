Aktion

MINT-Camps für Mädchen

Wetzlar Die Landessportjugend Hessen informiert in diesem Jahr Schülerinnen ab 14 Jahren in Sommercamps über Berufe in den Sparten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Die so genannten „MINT Girls Camps“ sollen das Interesse von Mädchen an Ausbildungsberufen in klassischen Männerberufen wecken. Organisiert und betreut werden die Camps von der Sportjugend Hessen und dem Kooperationspartner Provadis. Die Teilnahme inklusive Übernachtung, Verpflegung und Programm kostet 50 Euro pro Person. Für Wetzlar und Gießen findet das Camp vom 24. bis zum 29. Juni statt.

Copyright © mittelhessen.de 2018