Bibeltage

Macks reden über den Kolosserbrief

Glaube Vier Bibeltage in Reiskirchen

Hüttenberg-Reiskirchen Die evangelische Kirchengemeinde Niederwetz/Reiskirchen veranstaltet von Samstag bis Dienstag, 27. bis 30. Oktober, Bibeltage unter dem Motto „Kräftig, kurz und gut – der Kolosserbrief“ im Gemeindezentrum in Reiskirchen, Am Pfarrgarten 2. Referenten sind Cornelia und Ulrich Mack aus Stuttgart. Die Veranstaltungsreihe beginnt mit einem Nachmittag speziell für Frauen am Samstag um 15 Uhr, an dem Cornelia Mack das Thema „Wertvoll leben – welche Werte brauchen wir“ behandeln wird. Am Sonntag findet ab 10.45 Uhr ein Gottesdienst mit Ulrich Mack statt.

