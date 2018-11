Mäßiger Besuch bei Hallen Flohmarkt

Vereine 60 Stände in der Sport- und Kulturhalle

Schöffengrund-Schwalbach Zum zweiten Mal hat die Schöffengrunder Flohmarkt-Gemeinschaft ihren Hallen Flohmarkt in der Sport- und Kulturhalle in Schwalbach veranstaltet. Unter dem Motto „Bevor es in die Tonne geht … Wegwerfgesellschaft, nein Danke!“ gab es an 60 Ständen viele schöne Sachen. Darunter gut erhaltene Gebrauchsgegenstände, Kleidung, Spielsachen und mehr. Aber auch manche Antiquität fand einen neuen Besitzer.

Copyright © mittelhessen.de 2018