Kurs

Mehr Bewegung im Alltag

Verein Kurs richtet sich an Personen über 60

Waldsolms-Brandoberndorf Der Turn- und Sportverein Brandoberndorf möchte ein „Alltags-Trainings-Programm“, kurz ATP, für Personen ab 60 Jahren anbieten. Die Teilnehmer lernen in zwölf Einheiten wie sie mehr Bewegung im Alltag einbauen können. Der Kurs kann mit Alltagskleidung besucht werden. Als Voraussetzung sollten Interessierte 30 Minuten am Stück gehen können. Infos gibt es auch beim Familientag des TuS Brandoberndorf am Samstag, 12. August, (Artikel auf dieser Seite) oder bei Kursleiter Reiner Portz unter (0 60 85) 52 10 26 (ab 18 Uhr) sowie per Mail an rportz@gmx.net.

Copyright © mittelhessen.de 2018