Mehr Sicherheit für Kids in Kairo

Spende Verkehrswacht hilft Lehrerin

Bischoffen Erika Arndt, ehemalige Lehrerin der Aartalschule in Niederweidbach, ist nach ihrer Pensionierung mehrere Jahre an der Deutschen Evangelischen Oberschule, eine deutsche Schule in Kairo, tätig gewesen. Und ist es wieder.

