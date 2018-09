Zelttage

Mehr über Gott und die Welt hören

Glaube Evangelist Höfflin baut Zelt in Laufdorf auf

Schöffengrund-Laufdorf Ein Missionszelt steht von Freitag, 28. September, bis Sonntag, 7. Oktober, am Sportplatz in Laufdorf. Dort wird Evangelist Karl-Ernst Höfflin aus Oberreichenbach im Schwarzwald an jedem Abend zu Themen unter dem Motto „sehen, staunen, glauben“ sprechen. Start ist am Freitag, 28. September, ab 19 Uhr mit einem Jugendabend zum Thema „all in – jetzt oder später?“. Am Samstag ab 19 Uhr gibt es einen Grillabend, der gegen 20 Uhr in den Zeltabend zum Thema „Hoffnung – weil Jesus lebt!“ mündet. Die weiteren Abendprogramme beginnen alle um 20 Uhr. Die weiteren Themen sind untere anderem am Sonntag, 30. September: „die Bibel – noch up to date?“, am Montag, 1. Oktober: „Man lebt – fragt sich nur wozu?“, am Dienstag, 2.Oktober: „Das soll ein Gott der Liebe sein?“, und am Mittwoch, 3. Oktober: „Was macht mein Leben wertvoll?“

Copyright © mittelhessen.de 2018