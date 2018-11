Mendelssohn in St. Walpurgis

konzert Wetzlarer Singakademie führt 70-jährige Tradition fort / Aufführung am Mittwoch

WEtzlar Die Wetzlarer Singakademie führt in Kooperation mit dem Gießener Konzertverein und dem Stadttheater Gießen am Mittwoch, 5. Dezember, um 20 Uhr in der Kirche St. Walpurgis in Niedergirmes adventliche Chormusik auf.

