Metalldiebe auf dem Friedhof

Greifenstein-Holzhausen Dreiste Diebe haben auf dem Friedhof in Holzhausen an der Steinplatte eines Familiengrabes ein Kreuz aus Bronze abmontiert. Der Versuch, vom selben Grab auch noch eine Vase aus Bronze mitgehen zu lassen, blieb erfolglos. Wann genau die Täter zuschlugen, kann nicht gesagt werden. Die Schäden am Grab belaufen sich auf etwa 500 Euro. Den Wert des Kreuzes beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro.

