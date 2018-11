Lampionfahrtag

Mit Dampf ins Dunkel

Aktion Mit dem Lichterzug durch das Grundbachtal

Solms-Oberbiel Am Sonntag, 4. November, findet von 15 bis 20.30 Uhr der Lampionfahrtag der Feld- und Grubenbahn Fortuna in Oberbiel statt. Besonderer Höhepunkt an diesem Fahrtag ist, dass nicht bei Sonnenschein gefahren wird, sondern in den Abend und die Dunkelheit hinein.

