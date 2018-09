Biebertal Der SPD-Bürgermeisterkandidat Michael Borke setzt am Samstag, 12. August, seine Rundgänge durch die Biebertaler Ortsteile in Bieber fort. Gestartet wird um 15 Uhr am Bürgerhaus. Die Bevölkerung ist eingeladen, Borke auf dem Weg durch das (...)