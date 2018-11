Mit Zinsen das Gemeinwohl in Wetzlar fördern

Ehrenamt Bürgerstiftung Wetzlar veranstaltet öffentliches Stifterforum / Mehr als 220 000 Euro in zwölf Jahren ausgezahlt

WETZLAR Wer von Mathematik begeistert ist, kommt in Wetzlar ausgerechnet an einem Ort des geschriebenen Wortes auf seine Kosten: das Mathematik-Zentrum tagt regelmäßig in der Phantastischen Bibliothek. Dorthin hatte auch die Bürgerstiftung geladen – zum Rechnen.

