Mit dem Auto oder Camper in den Urlaub

Servicetelefon Polizeiaktion „Safe Holiday“

Wetzlar Wer mit Auto, Wohnwagen oder Wohnmobil in den Urlaub reisen will, hat einiges zu beachten. Alle Fragen beantwortet die Polizei am Servicetelefon im Rahmen der Verkehrspräventionsaktion „Safe Holiday“.

