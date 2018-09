Tour

Mit dem Fahrrad Naturschätze finden

Wetzlar Eine besondere Radtour bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club in Wetzlar am Sonntag, 23. September, an. Ziel ist das einzige Moorbiotop des Lahn-Dill-Kreises. Ausgewiesene Naturexperten um Horst Ryba von der Naturlandstiftung vermitteln bei Großaltenstädten ihr Wissen um Naturschätze nahe der Wege, auf denen sonst ahnungslos vorbeigeradelt wird. Gestartet wird um 10.30 Uhr an der alten Lahnbrücke in Wetzlar. Mit Tourenleiter Peter Fuess werden etwa 50 Kilometer in hügeligem Gelände zurückgelegt. Nichtmitglieder zahlen sechs Euro.

