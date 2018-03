Von Malte Glotz

Mit dem Rad einmal um und über Island

REISE Michael Fleck und seine Familie entführen Wetzlars Publikum auf die Insel der Vulkane und Gletscher

WETZLAR Ein Land für Abenteurer und Wildnis-Fans war Island schon immer. So wie Michael Fleck und seine Familie haben es aber wohl nur wenige erlebt. Von seiner Radtour zu viert hat Fleck am Mittwoch in der Stadthalle berichtet – mit beeindruckenden Bildern.

Copyright © mittelhessen.de 2018