Besinnliches

Mit dem Sonderbus auf den Weihnachtsmarkt

Advent Etwa 100 Stände in der Kerngemeinde

LangGöns Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, öffnet der Langgönser Weihnachtsmarkt seine Pforten. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. In diesem Jahr warten wieder etwa 100 Stände unter anderem mit Weihnachtsschmuck, Geschenkartikeln, Dekoartikeln und Handarbeiten auf die Besucher. An beiden Markttagen kommt der Nikolaus in das Nikolauszelt gegenüber der Hauptbühne jeweils von 16.30 bis 18 Uhr und wird die Kinder mit einem Geschenk überraschen. Außerdem dreht ein Kinderkarussell seine Runden. Die evangelische Jakobuskirche in Lang-Göns öffnet ihre Tore wieder als Lichterkirche und Ort der Besinnung. Im Künstlerhof Schmied in der Obergasse finden die „Sternstunden“ statt.

Copyright © mittelhessen.de 2018