Mit der IHK weiterbilden

BILDUNG Zweijähriger Lehrgang startet

Wetzlar Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill bietet in Wetzlar ab Montag, 27. August, einen Lehrgang zur Vorbereitung auf die Weiterbildungsprüfung zum „geprüften Wirtschaftsfachwirt“ an. Der Unterricht findet jeweils montags und mittwochs von 17 bis 20.15 Uhr und an einigen Samstagen von 8 bis 13 Uhr statt. Mit 650 Unterrichtsstunden hat der Lehrgang eine Laufzeit von etwa zwei Jahren und endet im März 2020. Die Lehrgangsgebühr beträgt 3900 Euro.

