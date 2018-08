Mosaik-Aktion gefällt

Wetzlar Bunt und vielfältig waren nicht nur die fertig gestalteten Werke aus zerschlagenen Fliesen, sondern war auch die große Schar der Teilnehmer an der Mosaik-Aktion am Labyrinth in der Colchesteranlage. Über 40 Kinder, Frauen und Männer aus Wetzlar, Syrien, Eritrea, dem Iran und Afghanistan gestalteten mit gespendeten Materialien farbenfrohe Kunstwerke, die nun manche Wohnung, Garten oder Balkon verschönern. Unter der Anleitung von Renée Herrnkind von der Flüchtlingshilfe, die begeisterte Hobby-Mosaikerin ist, entstanden bei Gesprächen ganz nebenbei noch erste Kontakte zwischen Alteingesessenen und Schutzsuchenden aus vielen Ländern.

