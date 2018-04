POLIZEI

Motorradfahrer schwer verletzt

Bischoffen-Niederweidbach Mit einem offenen Bruch am Handgelenk sowie einer Beinverletzung hat ein 62-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag einen Zusammenstoß mit einem Auto überstanden. Der in Braunfels lebende Biker war gegen 16 Uhr auf der B 255 von Niederweidbach in Richtung Oberweidbach unterwegs, als vor ihm ein Auto abbremste und nach rechts in einen Feldweg abbiegen wollte.

Copyright © mittelhessen.de 2018