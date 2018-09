Polizei

Motorradfahrer verunglückt

HAIGER Ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Osnabrück ist am Freitagnachmittag um 14.30 Uhr auf der Autobahn 45 bei Haiger verunglückt. Nach Angaben der Autobahnpolizei in Butzbach ist der 65 Jahre alte Mann aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad in die Mittelleitplanke geprallt, wobei er sehr schwere Verletzungen an linkem Arm, Hand und Fuß erlitt.

