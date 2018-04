Müll brennt auf Lkw

Polizei Feuer bei Sammelaktion auf der A 45

Aßlar Feuer auf der A 45: Ein Verkehrsteilnehmer hat der Polizei am Donnerstagabend einen brennenden Kleintransporter auf der A 45 bei Aßlar gemeldet. In Höhe des Wetzlarer Kreuzes brannte es auf der Ladefläche des Transporters. Die Insassen stoppten den Laster und brachten sich in Sicherheit. Zuvor hatten sie am Fahrbahnrand Müll aufgesammelt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Brandursache im Zusammenhang mit dem eingesammelten Müll steht. Der Wagen brannte aus, die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Der Verkehr in Richtung Hanau wurde vom Wetzlarer Kreuz zur A 480, über die B 277 und weiter auf die B 49 bis „Wetzlar Ost“ umgeleitet.

